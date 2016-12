Borsa Usa in rialzo per seconda seduta, attesa per minute Fed

NEW YORK, 9 aprile (Reuters) - Seconda seduta di rialzi per la borsa Usa, sostenuta dal buon andamento di Alcoa mentre si attende la pubblicazione delle minute dell'ultimo incontro del comitato di politica monetaria della Federal Reserve.

General Motors perde oltre il 2%. La National Highway Traffic Safety Administration ieri ha annunciato che al gruppo automobilistico è comminata una multa di 7.000 dollari al giorno per non aver rispettato la scadenza del 3 aprile per rispondere alle richieste dell'agenzia di informazioni sul richiamo di 2,6 milioni di vetture per difetti al sistema di accensione. Morgan Stanley di conseguenza ha tagliato il giudizio a "underweight".