Wall Street - Stocks to watch del 9 aprile

NEW YORK, 9 aprile (Reuters) - I futures sull'azionario Usa preannunciano un avvio in lieve rialzo per Wall Street in attesa delle minute dell'ultimo incontro della Federal Reserve.

Nel calendario odierno delle trimestrali, che ieri come da copione è stato inaugurato da Alcoa, figurano Bed Bath & Beyond e Constellation Brands. La settimana si chiuderà poi con i risultati dei finanziari JPMorgan Chase & Co e Wells Fargo & Co in agenda venerdì.

Ieri la borsa Usa ha interrotto la serie di tre sedute negative grazie soprattutto ad acquisti sui tecnologici. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,06%, l'S&P 500 lo 0,38% e il Nasdaq è salito dello 0,81%.

Intorno alle 13,45 italiane, il futures sul Dow Jones avanza dello 0,13%, quello sull'S&P 500 dello 0,18%, quello sul Nasdaq dello 0,27%.

Sull'obbligazionario il titolo decennale cede 4/32 e rende il 2,697%. In calo di 4/32 anche il trentennale con un rendimento del 3,549%.

Tra i titoli in evidenza:

ALCOA ieri sera ha comunicato un calo dell'utile adjusted del primo trimestre sulla scia del ribasso dei prezzi dell'alluminio. I profitti sono comunque risultati superiori alle attese spingendo il titolo in rialzo nelle contrattazioni after-hours e nel pre-borsa odierno, che vede le azioni balzare del 2,6%.