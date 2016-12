Borsa Usa poco mossa, attesa per stagione trimestrali

"Quello che abbiamo visto negli ultimi due giorni è una rotazione dai titoli prediletti a quelli più conservativi, che è un buon segno. E' una mossa salutare questa rotazione su titoli più conservativi e difensivi", spiega Peter Cardillo, capoeconomista per i mercati di Rockwell Global Capital a New York.

In controtendenza rispetto al settore Alkermes Plc, in rialzo del 3%, dopo aver annunciato che il suo farmaco sperimentale per trattare la schizofrenia ha raggiunto il principale obiettivo in uno degli stadi finali di uno studio. Continua...