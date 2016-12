Borsa Usa in lieve calo in mattinata, pesa ribasso Pfizer

NEW YORK, 7 aprile (Reuters) - L'azionario Usa è in lieve calo in mattinata: mentre sembra attenuarsi la debolezza mostrata nelle ultime sedute dai titoli che più avevano avuto slancio di recente, il ribasso di Pfizer pesa sul mercato.

Sta per entrare nel vivo la stagione delle trimestrali con le trimestrali di big come JP Morgan, Wells Fargo e Bed Bath & Beyond in calendario questa settimana.