Wall Street - Stocks to watch del 7 aprile

7 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono negativi facendo presagire un avvio in calo per la borsa Usa A livello di dati macro alle 21 italiane sono attesi i crediti al consumo a febbraio. Alle 17,45 italiame, a Los Angeles, è previsto l'intervento di Bullard, Fed St. Louis, su economia Usa e politica monetaria. Attorno alle 12,20 italiane, il futures sullo S&P 500 perde 7,80 punti (-0,40%), il derivato sul Nasdaq cede 28,25 punti (-0,75%) e il contratto a giugno sul Dow Jones arretra di 53 punti (-0,22%). Il mercato obbligazionario è sostanzialmente invariato: il benchmark decennale sale di 2/32esimi e rende il 2,7189%. Tra i titoli in evidenza oggi: General Eletric e Boeing - Il Tesoro americano ha autorizzato i due gruppi a esportare in Iran pezzi staccati per l'aviazione civile a seguito dell'alleggerimento delle sanzioni dopo l'accordo sul programma nucleare raggiunto a novembre a Teheran. Blackrock - il leader mondiale dell'asset management ha annunciato una riorganizzazione del quadro dirigente e questo rilancia le voci sulla successione del suo co-fondatore e attuale AD Larry Fink. Hewlett-Packard - il titolo del gruppo informatico ha un potenziale di crescita del 20% nei prossimi 12 mesi, grazie all'andamento favorevole dei prodotti di alta tecnologia, secondo le stime della rivista Barron's. Weibo - il servizio di messaggi cinese ha annunciato una forchetta di prezzi indicativa fra 17-19 dollari per azione in vista del collocamento in Borsa. Nel caso di quotazione al prezzo più elevato porterebbe a una valorizzazione di mercato di 3,9 miliardi della società. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia