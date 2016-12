Borsa Usa, S&P tocca brevemente nuovo record, Nasdaq fiacco

NEW YORK, 21 marzo (Reuters) - Wall Street prosegue anche oggi la sua corsa, con l'S&P 500 arrivato brevemente a segnare un nuovo record grazie al sostegno dei titoli energetici e industriali e tutti e tre gli indici indirizzati a chiudere la settimana con un bilancio positivo.

Le questioni geopolitiche restano sotto i riflettori dopo che il presidente Vladimir Putin ha firmato le leggi che completano l'annessione della Crimea alla Russia. Tuttavia, anche se alcuni analisti vedano l'azionario Usa vulnerabile a una possibile escalation delle tensioni con la Russia, la borsa sembra incoraggiata dalle dichiarazioni di Mosca che escludono un intervento in altre regioni ucraine.

"Per il momento la questione ucraina non sembra particolarmente negativa dato che nessuno si aspetta decisioni troppo drastiche da Putin", commenta Michael Matousek di U.S. Global Investors a San Antonio. "Certamente se la situazione si surriscalderà i mercati ne risentiranno".