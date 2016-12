Borsa Usa positiva su allentamento tensioni geopolitiche, balza Microsoft

Dopo le sanzioni annunciate ieri dagli Usa e da altri paesi occidentali, Putin ha detto che non intende fare passi indietro nel progetto di annessione della Crimea ma ha sottolineato che non punta a una disgregazione del paese confinante.

"Quello che è successo in Ucraina ha pesato per un po' sulle decisioni degli investitori ed è ora un sollievo che apparentemente si vada oltre", ha detto Joseph Tanious, global market strategist di J.P. Morgan Asset Management a New York. "Se da un punto di vista economico l'Ucraina non ha impatti rilevanti a livello globale, c'era il timore di ulteriori tensioni tra Russia e Occidente".