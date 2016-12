Borsa Usa in rialzo su rassicurazioni Putin, bene Microsoft e HP

NEW YORK, 18 marzo (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano in rialzo, sostenuti dall'affievolirsi dei timori che l'annessione della Crimea da parte della Russia provochi un'escalation di violenze e spinte secessioniste nella regione.

Intervenendo al parlamento russo, il presidente Vladimir Putin ha detto che non vuole provocare una disgregazione dell'Ucraina.

Hertz Global Holdings cede l'1% circa dopo aver annunciato lo scorporo del business del noleggio di macchinari, asset da 2,5 miliardi di dollari, e l'utilizzo di parte del ricavato per finanziare un programma di buyback azionario.

General Motors guadagna l'1,6% circa dopo aver annunciato il richiamo di 1,5 milioni di veicoli per via di un problema di ignizione che, ha ammesso l'AD Mary Barra, non è stato individuato tempestivamente dalla casa di Detroit ed è legato a dodici decessi.