Wall Street - Stocks to watch del 13 marzo

NEW YORK, 13 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono positivi dopo i dati Usa sul mercato del lavoro sui minimi da tre mesi e sulle vendite al dettaglio, saliti più delle previsioni. L'attenzione resta rivolta alle questioni geopolitiche e in particolare all'Ucraina, dopo che il cancelliere tedesco Angela Merkel ha detto che Mosca rischia seri danni politici ed economici se rifiuta di cambiare atteggiamento. Intorno alle 14 italiane il futures sullo S&P 500 sale dello 0,22%, il derivato sul Nasdaq dello 0,24% e il contratto sul Dow Jones lo 0,33%. Obbligazionario è negativo con il benchmark decennale in calo di 5/32 per un rendimento del 2,744%. I titoli in evidenza oggi: VENAXIS INC balza del 23% nel preborsa, dopo aver annunciato che, secondo i risultati della sperimentazione, il suo test per l'appendicite ha fatto previsioni corrette nel 97% dei casi. KRISPY KREME DOUGHNUTS ha rivisto al rialzo le previsioni sugli utili dell'anno e ha detto che acquisterà 30 milioni di dollari di azioni proprie. PLUG POWER sale del 9% nel preborsa, dopo aver previsto un aumento degli ordini di circa quattro volte quest'anno, grazie alla forte domanda. SCIENTIFIC GAMES sale dell'8% nel preborsa, dopo aver diffuso ieri ricavi del quarto trimestre superiori alle attese e risparmi di costi per 60 milioni nel 2014. HANWHA SOLARONE balza del 14% nel preborsa sulle attese per un aumento delle consegne nrell'anno a causa della forte domanda dal Giappone. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia