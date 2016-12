Wall Street - Stocks to watch del 12 marzo

NEW YORK, 12 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato calo, facendo presagire un avvio di borsa all'insegna della debolezza tra crescenti timori sulla forza dell'economia cinese. L'attenzione resta anche rivolta alle questioni geopolitiche in assenza di indicazioni sul fronte societario - con la stagione delle trimestrali ormai esaurita - e con un calendario macro che questa settimana si presenta leggero. Intorno alle 12,50 italiane il futures sullo S&P 500 cede lo 0,2%, il derivato sul Nasdaq lo 0,35% e il contratto sul Dow Jones lo 0,2%. Il mercato obbligazionario è positivo con il benchmark decennale in rialzo di 3/32 per un rendimento del 2,755%. Il trentennale avanza di 9/32 e rende il 3,692%. I titoli in evidenza oggi: La compagnia aerea indiana low cost SpiceJet ha siglato un accordo con BOEING per acquistare 42 jet 737 MAX del gruppo americano in un'operazione del valore di 4,4 miliardi di dollari a prezzi di catalogo. ENERGY XXI ha annunciato che acquisterà EPL OIL & GAS per 1,53 miliardi di dollari. EPL balza del 24% nel pre-borsa mentre Energy XXI è stabile. EXPRESS lascia sul terreno il 12,6% negli scambi pre-market dopo che la catena di abbigliamento ha comunicato utili del quarto trimestre e previsioni di profitti per il trimestre in corso molto sotto le attese. OXIGENE schizza invece del 145% prima dell'inizio della negoziazioni ufficiali sulla scia dell'annuncio che il farmaco sperimentale del gruppo Zybrestat - combinato con il trattamento per il cancro Avastin di Roche - ha significativamente rallentato la progressione del cancro ovarico ricorrente meglio dell'Avastin da solo in un test clinico intermedio. Il gestore di hedge fund William Ackman ha rinnovato i suoi attacchi contro HERBALIFE accusando la società di prodotti dietetici di pratiche commerciali illegali in Cina, mercato a maggior crescita per il gruppo. BLACKSTONE ha comunicato ieri un accordo per rilevare la maggioranza del capitale di Accuvant, società specializzata nella sicurezza su internet, dal gruppo di investimenti Sverica International. Blackstone deterrà circa l'80% di Accuvant una volta completata l'operazione, che valuta la società intorno a 225 milioni di dollari, secondo una fonte a conoscenza dei dettagli della transazione. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia