Wall Street - Stocks to watch dell'11 marzo

11 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi dopo il lieve calo registrato ieri dall'S&P 500 che ha lasciato l'indice benchmark USA a breve distanza dai massimi record, mentre le tensioni in Ucraina hanno allentato la propensione degli investitori al rischio. Il mercato continua a mostrare cautela alla luce degli eventi in Ucraina. Ieri in Crimea i soldati russi hanno aperto il fuoco nel tentativo di prendere il controllo di una base navale ucraina, mentre la Nato ha annunciato dei voli di ricognizione lungo le sue frontiere orientali per monitorare la crisi in Ucraina. Il primo ministro ucraino Arseny Yatseniuk ha accusato la Russia del tentativo di minare il sistema di sicurezza mondiale con la sua incursione in Crimea. L'agenda macroeconomica Usa oggi vede i dati sulle scorte e le vendite all'ingrosso per il mese di gennaio. Non sono in programma appuntamenti di rilievo sul fronte dei risultati societari. Poco prima delle 14,00 italiane, il futures sullo S&P 500 guadagna 1,50 punti (+0,08%), il derivato sul Nasdaq avanza di 3,50 punti (+0,09%) e il contratto sul Dow Jones sale di 2 punti (+0,01%). Il mercato obbligazionario è stazionario con il benchmark decennale piatto per un rendimento del 2,782%. I titoli in evidenza oggi: * DUPONT ha annunciato che l'ondata di freddo in Nord America e l'interruzione delle sue attività in Ucraina potrebbero pesare sulle vendite e gli utili per il primo trimestre. * Il gruppo svizzero Swatch Group ha avviato una causa legale negli Usa contro la catena di distribuzione discount TARGET accusandola di vendere copie dei propri orologi. * JP PENNEY balza di oltre il 6% negli scambi del preborsa dopo che Citigroup ha alzato il giudizio a "buy". * URBAN OUFITTERS ha annunciato ieri vendite trimestrali sotto le attese citando le rigide condizioni climatiche negli Usa e si è detta "molto prudente" sulle performance del trimestre in corso. Alla luce dei risultati diverse case d'affari hanno ridotto il target price. * FUECELL ENERGY ha annunciato un balzo dei ricavi e una riduzione della perdita grazie alla crescente domanda di parchi a celle a combustibile multi-megawatt.