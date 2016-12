Wall Street - Stocks to watch del 10 marzo

10 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza. Le tensioni in Crimea tra Russia e Ucraina continuano a pesare sui mercati, che, però, spinti dalla massa enorme di liquidità generata dalle politiche espansive delle banche centrali, di fondo mantengono un'impostazione rialzista. L'agenda macroeconomica e quella dei risultati corporate sono sostanzialmente vuote. Attorno alle 12,45 italiane, il futures sullo S&P 500 perde 2,70 punti (-0,15%), il derivato sul Nasdaq scende di 0,25 punti (-0,05%) e il contratto a marzo (scadrà il 21) sul Dow Jones arretra di 19 punti (-0,07%). Il mercato obbligazionario è stazionario: il benchmark decennale cede 2/32 e rende il 2,80%. I titoli in evidenza oggi: CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL ha annunciato l'acquisizione del gruppo irlandese Fyffes per circa 526 milioni di dollari in azioni. DDR CORP ha venduto la partecipazione in una joint venture brasiliana per 343,6 milioni di dollari. GLAXOSMITHKLINE ha investito 1,05 miliardi di dollari per salire al 75% nella divisione indiana. UNITED RENTALS ha annunciato l'acquisizione di National Pump per 780 milioni di dollari. REVOLUTION LIGHTING TECHNOLOGIES ha annunciato l'acquisizione di Value Lighting per 35,6 milioni di dollari. NII HOLDINGS ha reso noto che sta valutando diverse alternative strategiche per l'intero gruppo e per le divisioni di business. FMC CORP ha annunciato la separazione delle attività in due società quotate indipendenti. L'indiana Hotel Leelaventure è in trattative con KKR & Co per ricevere un prestito fino a 327,36 milioni di dollari. BOEING ha reso noto che sono stati scoperti dei danni alle ali di circa quaranta 787 Dreamliners in produzione. BMO ha alzato il rating di ALCATEL LUCENT ad outperform da market perform. MKM Partners ha incrementato il target price di TWITTER INC a 72 da 50 dollari, confermando buy. Nomura ha migliorato il giudizio su UNITED STATES STEEL CORP a buy da neutral, portando l'obiettivo di prezzo a 32 da 27 dollari. Ubs ha aumentato il target price di FACEBOOK a 90 da 72 dollari, ribadendo buy. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia