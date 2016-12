Wall Street - Stocks to watch del 7 marzo

7 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street si muovono piatti, facendo presgaire un avvio poco mosso per i mercati americani. Sul fronte macro in calendario oggi, in assenza di risultati societari, il focus sarà sui dati di costo del lavoro settore privato, disoccupati, tasso disoccupazione, media ore lavorate e guadagni orari febbraio alle 14,30. Previsti anche i dati su Commercio estero gennaio sempre alle 14,30, mentre crediti al consumo gennaio alle 21,00. Intorno alle 18,00 è, infine, atteso il discorso del presidente della Fed New York, William Dudley. Attorno alle 13,30 italiane, il futures sullo S&P 500 guadagna lo 0,07%, il derivato sul Nasdaq sale dello 0,07% e il contratto a marzo sul Dow Jones segna +0,04%. Piatto anche il mercato obbligazionario: il benchmark decennale sale di 2/32 e rende il 2,73%, il trentennale avanza di 4/32 per un rendimento del 3,68%. I titoli in evidenza oggi: Safeway, la catena di alimentari, ha annunciato ieri di avere accettato l'Opa da 9,4 miliardi di dollari da parte del Fondo Cerberus Capital Management al prezzo di 40 dollari per azione. Nel dopo borsa il titolo ha perso il 5,5%. Gap ha ieri annunciato un calo del 7% nelle vendite a perimetro comparabile a febbraio, a seguito del cattivo tempo, mentre gli analisti stimavano una crescita dello 0,9%. Il titolo ha ceduto il 3,5% nel dopo borsa. Ford, l'AD Alan Mulally, ha ricevuto a titolo di bonus per il 2013 azioni per una valore pari a 13,8 milioni di dollari a ieri, secondo il gruppo automobilistico. Complessivamente il manager detiene azioni per un controvalore di 96,9 milioni di dollari. Walt Disney, la società ha annunciato il taglio di 700 posti di lavoro nella divisioni Disney Interactive. CME, la società ha annunciato la morte dell'Ad della filiale europea, Robert Ray, che stava lavorando al lancio di una piattaforma di borsa a Londra. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia