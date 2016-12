Wall Street - Stocks to watch del 6 marzo

6 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in leggero rialzo in un clima generalmente più disteso su tutti i mercati grazie agli sforzi diplomatici per raffreddare la crisi in Ucraina. Gli occhi sono comunque puntati sul consiglio di politica monetaria Bce che, nelle attese, dovrebbe confermare il costo del denaro al minimo storico dello 0,25%. Ma il persistere dell'inflazione sotto l'1%, entro la soglia definita "di pericolo", lascia comunque aperta la porta ad altre misure espansive. Sul fronte macro in calendario oggi le nuove richieste di sussidi di disoccupazione settimanali, la revisione della produttività del quarto trimestre, la revisione dei beni durevoli e gli ordini all'industria di gennaio. Attorno alle 13,20 italiane, il futures sullo S&P 500 guadagna lo 0,2%, il derivato sul Nasdaq sale dello 0,07% e il contratto a marzo sul Dow Jones segna +0,19%. Debole il mercato obbligazionario: il benchmark decennale cede 5/32 e rende il 2,714%, il trentennale arretra di 9/32 per un rendimento del 3,658%. I titoli in evidenza oggi: La catena di articoli per ufficio STAPLES ha annunciato un calo del 10,6% dei ricavi trimestrali, penalizzati soprattutto da una contrazione delle vendite a parità di perimetro in Nord America, e ha detto di prevedere la chiusura di 225 negozi entro il 2015. Il titolo nel pre-market cede il 9%. L'AD di EBAY, John Donahue, ha dichiarato ieri a Reuters che molti degli azionisti del gruppo hanno assicurato sostegno ai suoi sforzi di resistere alle richieste dell'investitore attivista Carl Icahn, che vuole uno spinoff della divisione PayPal. DIRECTV è in trattative con WALT DISNEY su un accordo di licenza dei diritti per offrire i canali Disney come parte di un prodotto Internet. L'utile trimestrale di COSTCO WHOLESALE è sceso del 15%, mancando le attese degli analisti. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia