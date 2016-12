Wall Street - Stocks to watch del 5 marzo

5 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi in vista di una serie di dati macro. Sono attesi oggi i dati ADP sull'occupazione nel settore privato a febbraio e i numeri dell'Ism non manifatturiero e del Pmi servizi. In calendario oggi anche la trimestrali di Brown-Forman e PetSmart. Gli occhi degli investitori sono inoltre puntati sull'evolversi della situazione in Ucraina. Attorno alle 13,45 italiane, il futures sullo S&P 500 guadagna lo 0,15%, il derivato sul Nasdaq è piatto e il contratto a marzo sul Dow Jones segna +0,03%. Debole il mercato obbligazionario: il benchmark decennale cede 6/32 e rende il 2,7138%. I titoli in evidenza oggi: HONEYWELL INTERNATIONAL prevede di incrementare le vendite complessive del gruppo a 50 miliardi di dollari entro il 2018. Secondo una vicina alla situazione MORGAN STANLEY sta valutando la vendita della sua private bank svizzera, che gestisce circa 10 miliardi di franchi svizzeri di asset. Nel primo trimestre NAVISTAR INTERNATIONAL ha registrato una perdita trimestrale di 248 milioni di dollari dal rosso di 123 milioni di un anno prima. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia