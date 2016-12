Borsa Usa in rialzo su minori tensioni Ucraina-Russia, bene Disney

NEW YORK, 4 marzo (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano in deciso rialzo, spinti dall'allentamento delle tensioni tra Russia e Ucraina.

In denaro Qualcomm (+4% circa) sull'incremento del programma di buyback a 7,8 miliardi di dollari da 5 miliardi, nonché sull'aumento del 20% del dividendo in contanti.

Tra gli altri titoli in evidenza, in volo Oxygen Biotherapeutics (+24%): la Fda ha revocato la sospensione, che risaliva al 2008, della sperimentazione su un farmaco per la cura dei danni al cervello.