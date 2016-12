Wall Street - Stocks to watch del 4 marzo

4 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in deciso rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. L'allentamento delle tensioni tra Russia e Ucraina stanno rasserenando le relazioni internazionali e facendo rimbalzare i mercati a livello globale. L'agenda macroeconomica e quella dei risultati aziendali sono sostanzialmente vuote. Di conseguenza, gli operatori passeranno la giornata con lo sguardo puntato alle vicende geopolitiche. Attorno alle 12,20 italiane, il futures sullo S&P 500 guadagna 19,90 punti (+1,04%), il derivato sul Nasdaq sale di 44,25 punti (+1,19%) e il contratto a marzo (scadrà il 21) sul Dow Jones avanza di 170 punti (+1,06%). Il mercato obbligazionario è in netto ribasso: il benchmark decennale cede 1 punto e 11/32 e rende il 2,65%. I titoli in evidenza oggi: LORAL SPACE & COMMUNICATIONS, secondo quanto rivelato da alcune fonti, ha affidato un mandato alla banca d'affari Perella Weinberg Partners per affiancare i consiglieri indipendenti nella valutazione delle opporunità di vendita del gruppo. L'intera azienda è consigliata da Credit Suisse nel processo. Citigroup ha reso noto di aver ricevuto una convocazione da parte della Federal Deposit Insurance Corp e di procuratori Usa in seguito all'annuncio della scoperta di conti sospetti nella divisione messicana. Secondo quanto si legge sul Financial Times, il produttore di sigarette RJ Reynolds sta valutando un'offerta per la concorrente LORILLARD, un'operazione da 20 miliardi di dollari. Goldman Sachs ha alzato il rating di Hilton a buy da neutral. Il broker, contestualmente, ha peggiorato il giudizio su STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE a neutral da buy, rimuovendo il titolo dall'Americas Buy List. Ubs ha avviato la copertura di PEPSICO e COCA-COLA con neutral. Macquarie ha ridotto la valutazione di TIME WARNER CABLE a neutral da outperform. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia