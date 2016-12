Borsa Usa in calo su tensioni Ucraina-Russia, balzo volatilità

NEW YORK, 3 marzo (Reuters) - Gli indici di Wall Street risentono delle tensioni tra Ucraina e Russia. La prospettiva di una guerra, dopo le parole di Vladimir Putin sul diritto di invadere la Crimea, mette in subbuglio i mercati mondiali.

Tra gli altri titoli in evidenza, balza Dendreon (+13% circa): la società biotech ha annunciato che avvierà la vendita in Europa del vaccino Provenge, farmaco per la cura del cancro alla prostata.