Wall Street - Stocks to watch del 3 marzo

3 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in deciso ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo. Le tensioni tra Russia e Ucraina stanno affossando i mercati a livello globale. L'agenda macroeconomica prevede i redditi e le spese personali di gennaio, stimati, rispettivamente, in rialzo dello 0,2% e dello 0,1%, con un indice dei prezzi Pce Core in crescita dello 0,1%. In calendario anche l'indice Markit Pmi manifatturiero di febbraio, che dovrebbe scendere a 56,6, le spese per costruzioni di gennaio, stimate in calo dello 0,5%, l'indice Ism manifatturiero di febbraio, previsto in crescita a 52, e le vendite di veicoli nuovi di febbraio, che dovrebbero salire a 15,4 milioni di unità. Attorno alle 12,45 italiane, il futures sullo S&P 500 perde 19,60 punti (-1,06%), il derivato sul Nasdaq scende di 39 punti (-1,13%) e il contratto a marzo (scadrà il 21) sul Dow Jones arretra di 144 punti (-0,77%). Il mercato obbligazionario è in netto rialzo: il benchmark decennale guadagna 1 punto e 17/32 e rende il 2,6%. I titoli in evidenza oggi: TYCO INTERNATIONAL ha annunciato la cessione del business della sicurezza in Corea del Sud all'operatore di private equity CARLYLE GROUP per 1,93 miliardi di dollari. Tony Bates e Tami Reller, due manager di punta di MICROSOFT , hanno lasciato il gruppo, mentre Mark Penn si appresta ad essere nominato direttore delle strategie. Canaccord Genuity ha alzato il target price di APPLE a 600 da 570 dollari, confermando buy. Al Salone di Ginevra, il gruppo presenterà CarPlay, un sistema multimediale integrato nelle auto. BERKSHIRE HATHAWAY ha chiuso il 2013 con un utile netto di 19,5 miliardi di dollari, in rialzo del 31%. Citigroup, si legge su Theflyonthewall.com, ha tagliato il rating di AUTODESK a sell da neutral. Susquehanna ha incrementato il target price di ORACLE a 45 da 40 dollari, ribadendo positive.