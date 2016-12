Wall Street - Stocks to watch del 28 febbraio

28 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve calo, con gli investitori poco propensi a prendere posizione dopo la chiusura record dello S&P 500 di ieri e in vista dei dati macro. Le stime preliminari del Pil del quarto trimestre, che saranno diffuse alle 14,30 italiane, vedono una crescita del 2,5%, in un mercato che guarderà a possibili segnali di impatto negativo a causa del clima rigido. Attesi anche i numeri del PMI di Chicago. Il governatore della Fed Janet Yellen ha detto che saranno necessari "significativi cambiamenti" alle prospettive dell'economia per sospendere il piano di riduzione degli acquisti di obbligazioni. Attorno alle 14,00 italiane, il futures sullo S&P 500 cede lo 0,13%, il derivato sul Nasdaq lo 0,09% e il contratto a marzo sul Dow Jones lo 0,04%. I Treasuries sono in calo: il benchmark decennale perde 5/32 e rende il 2,6601%, il trentennale cala di 7/32, con un rendimento a 3,6078%. Tra i titoli in evidenza oggi: * Salesforce.com ha rivisto al rialzo le previsioni di fatturato e ha detto che punta a un miglioramento del margine operativo. Le azioni sono in rialzo dell'1% nel preborsa. * Gap ha diffuso ieri risultati più forti delle attese, affermando però che l'utile annuale potrebbe soffrire a causa dei tassi di cambio. * Jos. A. Bank Clothiers ha respinto ieri l'offerta rivista di Men's Wearhouse Inc definendola inadeguata. * Mattel ha raggiunto un accordo per acquistare la canadese Mega Brands per circa 460 milioni di dollari. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia