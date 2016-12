Wall Street - Stocks to watch del 27 febbraio

27 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in calo indicando un avvio negativo per la borsa Usa con un ritracciamento dell'indice S&P 500 dagli ultimi massimi. Il sentiment è appesantito dai timori di un escalation delle tensioni in Ucraina che in mattinata hanno aumentato las volatilità sulle borse europee. Nella notte uomini armati hanno occupato il parlamento e gli uffici del governo locale della repubblica autonoma della Crimea, nella capitale Simferopol, issando sull'edificio la bandiera russa mentre movimenti di truppe russe in Crimea, al di fuori dei confini della basa navale del Mar Nero, sarebbero visti dall'Ucraina come un atto di aggressione. Sul mercato Usa il principale appuntamento previsto per oggi riguarda l'audizione a Washington del presidente della Fed Janet Yellen con gli investitori che attendono nuovi approfondimenti sull'impatto della rigida stagione invernale sull'attività economica. In agenda anche alcuni dati macro come gli ordini dei beni durevoli per il mese di gennaio, visti in rallentamento, e i dati settimanali sulle nuove richieste di sussidi di disoccpuazione, attesi. a 335.000. Attorno alle 14,00 italiane, il futures sullo S&P 500 cede lo 0,18%, il derivato sul Nasdaq lo 0,04%, e il contratto a marzo sul Dow Jones arretra dello 0,21%. Sull'obbligazionario i Treasuries sono in rialzo: il benchmark decennale guadagna 7/32 e rende il 2,6459%, il trentennale sale di 18/32 con un rendimento in calo al 3,6035%. Tra i titoli in evidenza oggi: BEST BUY è in rialzo negli scambi di preborsa dopo l'annuncio dei risultati del quarto trimestre chiuso in utile dopo la perdita del precedente esercizio. Escluse le poste straordinarie il retailer ha realizzato un utile per azione di 1,24 dollari, sopra attese di 1,01 dollari. Anche J.C PENNEY è in rialzo nel preborsa dopo gli incoraggianti risultati e l'outlook positivo annunciato ieri sera. KOHL'S ha riportato per il quarto trimestre un utile in calo prevedendo per l'anno un leggero progresso delle vendite, viste in rialzo tra lo 0,5% e il 2,5%. SEARS HOLDING ha chiuso il quarto trimestre con una perdita netta ridotta a 3,37 dollari per azione rispetto al rosso di 4,61 dollari dell'anno scorso, ma vendite ed Ebitda sono in calo. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia