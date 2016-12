Wall Street - Stocks to watch del 26 febbraio

26 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo ponendo le basi per un'eventuale corsa dell'S&P 500 ai massimi storici, livello che ieri non è riuscito a raggiungere in chiusura di seduta. L'indice benchmark ha toccato ieri i massimi storici intraday ma poi, frenato dalle resistenze tecniche, ha perso terreno trascinando in territorio negativo anche gli altri panieri della borsa Usa. L'S&P 500 è attualmente dello 0,7% sotto i livelli record il cui raggiungimento potrebbe essere tuttavia difficile considerata la scarsità di elementi catalizzatori positivi. Gli ultimi dati macro sono stati sotto le previsioni, e anche se molti attribuscono questa debolezza all'impatto della rigida stagione invernale piuttosto che ad un peggioramento dei fondamentali, gli investitori sono alla ricerca di conferme che le attuali valutazioni del mercato siano giustificate. I mercati stanno comunque attraversando una fase di relativa tranquillità come dimostra il brusco calo dell'indice di volatilità CBOE nelle ultime quattro sedute. Sul fronte macro sono attesi per oggi i dati di gennaio sulle vendite di nuove case che gli analisti prevedono in leggero calo rispetto al mese precedente Attorno alle 13,45 italiane, il futures sullo S&P 500 sale dello 0,12%, il derivato sul Nasdaq dello 0,14%, e il contratto a marzo sul Dow Jones avanza del dello 0,21%. Per quanto riguarda i Treasuries: il benchmark decennale cede 4/32 e rende il 2,7157%, il trentennale perde 6/32 con un rendimento del 3,716%. Tra i titoli in evidenza oggi: LOWE'S ha annunciato una forte crescita delle vendite nel quarto trimestre a fine gennaio (+5,6% a 11,66 miliardi) e prevede un progresso di circa il 5% per l'esercizio in corso. L'utile netto per azione della seconda catena di fai da te in Usa è salito a 29 centesimi nel trimestre da 26 centesimi dell'anno precedente. Il board della società ha inoltre autorizzato un nuovo programma di buyback azionario da 5 miliardi. Il titolo è in rialzo negli scambi del preborsa. BANK OF AMERICA potrebbe avere nuovi problemi sul settore dei mutui, dopo l'annuncio dell'avvio di un'indagine federale su presunte violazioni di norme legate ai piani governativi di edilizia abitativa negli Usa. ABERCROMBIE & FITCH ha annunciato un utile per azione di 85 centesimi nel quarto trimestre e previsioni di un eps tra 2,15 e 2,35 dollari per l'esercizio in corso. I ricavi totali nel trimestre sono scesi del 12% a 1,30 miliardi. Il board ha approvato un piano di riacquisto azionario 'accelerated' da 150 milioni di dollari. FIRST SOLAR è in ribasso nel preborsa il giorno dopo che il produttore di pannelli solari ha riportato un utile netto per il quarto trimestre in calo del 58%. ANIKA THERAPEUTICS è balzata ieri negli scambi after-hours dopo che la Food and Drug Administration ha approvato un farmaco per trattare il dolore e migliorare la mobilità articolare nei pazienti con osteoartrosi del ginocchio più di quattro anni dopo la prima richiesta per l'approvazione. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia