Wall Street - Stocks to watch del 25 febbraio

25 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono deboli, facendo presagire un avvio negativo per i mercati americani. Gli investitori attendono l'andamento dello S&P 500 dopo i nuovi record toccati ieri. Nel calendario di trimestrali figura fra le altre Macy's, mentre a livello macro sono attesi l'indice prezzi case S&P e Case-Shiller dicembre alle 15,00 e la fiducia consumatori febbraio alle 16,00. Attorno alle 13,35 italiane, il futures sullo S&P 500 cede lo 0,19%, il derivato sul Nasdaq arretra dello 0,15%, e il contratto a marzo sul Dow Jones arretra dello 0,19%. Per quanto riguarda i Treasuries: il benchmark decennale sale di 3/32 e rende il 2,7373%, il trentennale avanza di 12/32 con un rendimento del 3,6899%. I titoli in evidenza oggi: Sotto i riflettori il titolo Jp Morgan Chase and Co nel giorno dell'investor day. Secondo FT, la banca potrebbe annunciare altri tagli di posti di lavoro. Home Depot ha riportato i risultati del quarto trimestre con utili sopra le attese e ha aumentato il dividendo del 21%. Office Depot ha registrato una perdita netta di 144 milioni di dollari nel quarto trimestre a causa degli oneri legati all'acquisizione del rivale OfficeMax. Linkedin ha lanciato lunedì scorso una versione in cinese del suo sito, che è stato già utilizzato da quattro milioni di cinesi nella versione in inglese e punta a 140 milioni di utilizzatori in Cina. SolarCity Corp,, il più grande installarore di pannelli solari negli Stati Uniti, ha detto di attendersi un calo nelle installazione nel primo quadrimestre a causa del clima freddo.