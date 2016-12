Wall Street - Stocks to watch del 24 febbraio

24 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo con l'S&P 500 a pochi punti dal massimo storico. Gli investitori potrebbero tuttavia essere riluttanti a spingere il paniere in modo deciso sopra tale livello, con l'incertezza geopolitica che continua a dominare dopo che il presidente ucraino Viktor Yanukovich è stato scacciato in seguito ai sanguinosi scontri nel paese. Anche se la maggior parte delle società Usa ha una limitata esposizione diretta all'Ucraina, si teme che l'instabilità della regione possa diffondersi nei mercati emergenti. Sul fronte macro si attendono l'indice della Fed di Chicago e la stima flash di Markit sul settore servizi a febbraio. I volumi potrebbero essere contenuti in mancanza di catalizzatori in grado di indirizzare i mercati fino a giovedì, quando la presidente della Fed Janet Yellen terrà un'audizione in tema di politica monetaria davanti alla commissione bancaria del Senato. Nel calendario di trimestrali figurano Tenet Healthcare , Frontier Communications Corp e EOG Resources , tutte dopo la chiusura dei mercati. Attorno alle 13,40 italiane, il futures sullo S&P 500 sale dello 0,26%, così come il derivato sul Nasdaq, e il contratto a marzo sul Dow Jones avanza dello 0,07%. In frazionale calo i Treasuries: il benchmark decennale perde 2/32 e rende il 2,739%, il trentennale arretra di 1/32 con un rendimento del 3,697%. I titoli in evidenza oggi: NETFLIX ha raggiunto un accordo per pagare COMCAST per avere una connessione diretta. Negli scambi pre borsa Netflix cede l'1,7%. BLACKBERRY metterà il suo sistema di messaggeria istantanea BBM a disposizione degli utilizzatori di Windows Phone di Microsoft e della piattaforma Nokia X che sarà lanciata prossimamente. CHESAPEAKE ENERGY ha annunciato che continuerà a esaminare le alternative strategiche per la divisione di servizi parapetroliferi. MASTERCARD acquisterà C-Sam, fornitore di tecnologie per transazioni elettroniche. GENERAL ELECTRIC intende intensificare la ricerca focalizzandosi su progetti energetici per cui ha destinato un'ulteriore tranche di 10 miliardi di dollari da qui al 2020. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia