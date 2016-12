Wall Street - Stocks to watch del 21 febbraio

21 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. I mercati sono sostenuti dai dati del Manufacturing Purchasing Managers Index statunitense diffusi ieri, ai massimi da maggio 2010, che allentano i timori degli investitori su un possibile rallentamento della ripresa. Il mercato Usa ha comunque interpretato i recenti dati macro deboli come una conseguenza del maltempo. Attorno alle 12,55 italiane, il futures sullo S&P 500 sale dello 0,21%, il derivato sul Nasdaq dello 0,18%, il contratto a marzo sul Dow Jones dello 0,22%. Il tono positivo dei mercati lascia i titoli di Stato praticamente invariati: il benchmark decennale perde 1/32 e rende il 2,75%. I titoli in evidenza oggi: * Dish Network, il secondo gruppo Usa di tv satellitare dopo DirecTV, ha registrato nel quarto trimestre un aumento dell'utile del 38% e 8.000 nuovi abbonati. * WhatsApp nei mercati asiatici non ha il successo che ha nei Paesi occidentali, sollevando dubbi sulla sua possibilità di sostenere quella crescita esplosiva, che giustifica i 19 miliardi di dollari a cui Facebook ha valorizzato la società, dicono gli analisti. * Il fatturato di Hewlett Packard si è rivelato più debole delle attese di Wall Street nel primo trimestre, ma ha migliorato le previsioni sugli utili 2014. * Noble Energy ha dato incarico all'adviser Lazard per la vendita della quota di maggioranza di un pozzo petrolifero in Cina che controlla con Sinopec. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia