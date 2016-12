Wall Street - Stocks to watch del 20 febbraio

20 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve calo, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza. Gli investitori hanno adottato un atteggiamento prudente, sebbene lo scossone dell'acquisizione di WhatsApp da parte di FACEBOOK, operazione da 16 miliardi di dollari, abbia rimesso in movimento il mercato dell'M&A. Il calendario delle trimestrali contempla due big come HEWLETT-PACKARD e WALMART. L'agenda macroeconomica prevede i prezzi al consumo di gennaio, stimati in rialzo dello 0,1% congiunturale e dell'1,6% su anno (identiche le stime al netto dei settori energia e alimentare), le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, che dovrebbero scendere a 335.000 unità, l'indice Pmi Markit flash sull'attività manifatturiera di febbraio, previsto in calo a 53,2, gli indici compositi di gennaio, stimati in rialzo dello 0,4%, e l'indice Philly Fed di febbraio, che dovrebbe calare a 8. Attorno alle 12,40 italiane, il futures sullo S&P 500 perde 3 punti (-0,16%), il derivato sul Nasdaq scende di 8,75 punti (-0,16%) e il contratto a marzo sul Dow Jones arretra di 22 punti (-0,04%). Il mercato obbligazionario vede prezzi praticamente invariati: il benchmark decennale guadagna 4/32 e rende il 2,72%. I titoli in evidenza oggi: Evercore ha tagliato il rating di FACEBOOK ad equal-weight da overweight, portando il target price a 60 da 70 dollari. QUANTA SERVICES ha chiuso il quarto trimestre con un utile per azione di 50 cent, meglio dei 40 cent stimati dagli analisti. VISA e MASTERCARD hanno scelto Host Card Emulation (HCE), una tecnologia svillupata da GOOGLE per gli apparecchi dotati di Android, come base per il sistema di pagamenti basati su cloud. Il colosso del private equity BLACKSTONE GROUP e il fondo sovrano di Singapore Gic, secondo tre fonti vicine al dossier, sono in trattative avanzate per acquisire una quota di minoranza di Kronos, operazione che dovrebbe avvenire sulla base di una valutazione della società di software per la gestione delle risorse umane di circa 4,5 miliardi di dollari. Il fondo attivista Trian Partners, che fa capo a Nelson Peltz, ha inviato una lettera e un libro bianco al Cda di PEPSICO per tornare a fare pressioni per scorporare il business delle bevande da quello degli snack. HORMEL FOODS ha archiviato il primo trimestre fiscale con un utile per azione di 57 cent, un cento meno delle previsioni. Barclays, secondo quanto si legge su Theflyonthewall.com, ha tagliato il rating di APPLE ad equal weight da overweight. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia