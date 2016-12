Wall Street - Stocks to watch del 18 febbraio

NEW YORK, 18 febbraio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono piatti facendo pregisare un avvioo poco mosso per i mercati americani.

I riflettori degli investitori sono puntati su alcuni dati macro, come l'indice manifatturiero Fed New York di febbraio alle 14,30 e i flussi capitale dicembre alle 15.

I titoli in evidenza:

Actavis è in trattative avanzate per rilevare il concorrente Forest Laboratories in un'operazione del valore di circa 25 miliardi di dollari, secondo il Wall Street Journal. Il titolo balza del 33% nel preborsa.