Wall Street - Stocks to watch del 13 gennaio

NEW YORK, 13 gennaio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa segnalano un avvio debole per Wall Street, con gli investitori che si preparano alla nuova stagione di trimestrali che entrerà nel vivo nei prossimi giorni.

Questa settimana sono in agenda i risultati di 29 società dell'S&P 500, tra cui banche importanti come Morgan Stanley , Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan Chase & Co.