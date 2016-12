Borsa Usa, indici in lieve calo dopo dato occupazione

NEW YORK, 10 gennaio (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in lieve calo sulla scia dei dati mensili sull'occupazione più deboli delle attese, anche a a causa dell'ondata polare.

I futures sugli indici hanno ridotto i guadagni poco dopo la pubblicazione dei dati, che hanno mostrato come lo scorso mese siano stati creati 74.000 nuovi posti di lavoro.

Si tratta del minore incremento mensile da gennaio 2011, ma il rallentamento potrebbe essere temporaneo, in quanto legato all'ondata di freddo del mese scorso.

"Il mercato riconosce che probabilmente è stato un caso e che dovremmo quindi assistere a un rimbalzo a gennaio", spiega Paul Zemsky, responsabile dell'asset allocation a ING Investment Management a New York, che inoltre sottolinea come i dati abbiano mostrato una bassa inflazione dei salari, dando alla Fed margini per mantenere i tassi bassi.