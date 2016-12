Wall Street - Stocks to watch del 6 gennaio

MILANO, 6 gennaio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa indicano una partenza contrastata per Wall Street con un mercato che sceglierà la strada della prudenza in vista dei dati sull'occupazione in calendario venerdì e dell'antipasto di mercoledì con i numeri elaborati da Adp.

Intorno alle 13,20 italiane il futures sul Dow Jones sale dello 0,13%, quello sull'S&P 500 dello 0,12%, quello sul Nasdaq cede lo 0,10%.

Venerdì i commenti di alcuni esponenti della Fed hanno catalizzato l'attenzione del mercato determinando una discreta volatilità anche a causa di volumi sottili per il periodo festivo. Il Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0,17%, l'S&P 500 in calo dello 0,62%, il Nasdaq ha perso lo 0,27%.

Poco mosso l'obbligazionario: i treasuries decennali guadagnano 2/32 e rendono poco sotto il 2,99%, mentre i trentennali salgono di 7/32 rendendo il 3,91%.

I titoli in evidenza:

* JP MORGAN sarebbe vicina a siglare un accordo con le autorità federali da 2 miliardi di dollari in merito ai sospetti che la banca abbia ignorato alcuni segnali della truffa perpetrata da Bernard Madoff. Lo scrive il New York Times citando fonti informate del caso. Il portavoce di JP Morgan non ha commentato.

* LIBERTY MEDIA ha dichiarato venerdì che lancerà un'offerta sulle minorities di SIRIUS XM HOLDINGS con l'obiettivo di avere maggiore flessibilità finanziaria per seguire altri deal. In passato la società non ha fatto mistero dell'interesse per TIME WARNER CABLE.