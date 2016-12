Wall Street - Stocks to watch del 3 gennaio

NEW YORK, 3 gennaio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa preannunciano un avvio contrastato con volumi che potrebbero risentire della tempesta che sta interessando il Nord-est del paese con lo stato di emergenza dichiarato nell'area.

Gli investitori stanno alla finestra dopo la cavalcata degli indici del 2013 e in vista di numerosi interventi di componenti della Fed tra oggi e domani.

Nella giornata odierna, in particolare, sono in calendario un convegno con Charles Plosser, presidente della Fed di Filadelfia, e una tavola rotonda sulle banche con il consigliere Jeremy Stein a Filadelfia. Inoltre il governatore uscente Ben Bernanke parteciperà alla "Chairman Bernanke Presentation".

I titoli in evidenza:

* GM /FORD : oggi sono in calendario i dati sulle vendite di auto di dicembre negli Usa. Secondo gli economisti interpellati da Reuters l'anno dovrebbe chiudersi con un tasso di vendite annuali di 16 milioni di veicoli. Analisti e manager del settore tuttavia sono preoccupati di come la domanda possa mantenersi elevata nel 2014 sul mercato nordamericano, che è stato un fattore chiave di successo e di utili per molte case automobilistiche. Continua...