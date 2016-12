Borsa Usa comincia anno con tono negativo dopo rally 2013, giù Apple

NEW YORK, 2 gennaio (Reuters) - L'azionario Usa apre l'anno con un'intonazione negativa dopo che l'S&P 500 ha chiuso il 2013 con la migliore performance dal 1997 e nonostante i dati macroeconomici continuino a segnalare un'economia in crescita.

In particolare le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione hanno registrato un calo per la seconda settimana consecutiva segnalando come il mercato del lavoro continui a migliorare stabilmente.