Wall Street - Stocks to watch del 30 dicembre

* CROCKS ha annunciato che BLACKSTONE investirà 200 milioni di dollari in cambio del 13% del capitale del produttore di calzature. Il colosso del private equity, nel dettaglio, riceverà titoli privilegiati, che godranno di un dividendo in contanti del 6%, convertibili in ordinari al prezzo di 14,50 dollari per azione. Blackstone, inoltre, avrà due posti in Cda. Continua...