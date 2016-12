Borsa Usa sale e rinnova massimi storici sostenuta da balzo Apple

NEW YORK, 23 dicembre (Reuters) - Borsa Usa in rialzo a inizio seduta, spinta su nuovi massimi storici dal balzo di Apple dopo l'accordo di distribuzione stretto con China Mobile.

Gli scambi dovrebbero comunque rimanere contenuti per tutta la settimana, con molti investitori già in vacanza in vista della chiusura anticipata del mercato domani e della giornata festiva del 25 dicembre. Questo potrebbe aumentare la volatilità di titoli e indici.