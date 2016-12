Borsa Usa in rialzo, Pil robusto alimenta fiducia

NEW YORK, 20 dicembre (Reuters) - Indici in rialzo a Wall Street a inizio seduta, con l'indice S&P 500 impostato per il maggiore progresso settimanale degli ultimi due mesi: la sorpresa positiva giunta dall'ultimo aggiornamento sul Pil Usa alimenta la fiducia che lo stato di salute dell'economia possa essere coerente con un ridimensionamento dello stimolo monetario.