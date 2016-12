Wall Street - Stocks to watch del 20 dicembre

NEW YORK, 20 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono positivi, indirizzando l'S&P 500 verso il maggior rialzo settimanale degli ultimi due mesi in un contesto in cui gli investitori appaiono fiduciosi sulla possibilità di espansione dell'economia statunitense anche con la riduzione degli stimoli monetari da parte della Fed.