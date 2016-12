Borsa Usa incerta, attesa per Fed, cade Ford, giù Apple, a picco Jabil

NEW YORK, 18 dicembre (Reuters) - Wall Street prosegue debole, con gli investitori che sembrano aver congelato l'attività in attesa che si concluda la riunione del comitato di politica monetaria della Federal Reserve.

Si prevede che la banca guidata da Ben Bernanke confermi, per ora, il programma mensile di acquisto di asset per 85 miliardi di dollari. Alcuni osservatori non escludono, però, che gli ultimi dati macroeconomici, particolarmente confortanti, inducano la Fed a tirare il freno.