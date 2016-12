Borsa Usa in lieve calo, cautela in attesa Fed

NEW YORK, 17 dicembre (Reuters) - La borsa Usa si muove in moderato ribasso in un clima di cautela mentre la Federal Reserve si prepara all'ultima riunione di politica monetaria di quest'anno, che terminerà domani.

Anche se in molti sul mercato si aspettano che l'istituto centrale inizi a ridurre gli acquisti di asset a marzo, alcuni scommettono che il "tapering" inizi prima alla luce di una recente serie di dati macro più forti delle attese.

"Il meeting della Fed comincia oggi, quindi non mi aspetto che il mercato si muova molto dopo la forte performance di ieri", commenta Peter Cardillo di Rockwell Global Capital a New York. "L'economia continua a guadagnare slancio e il mercato ha scontato una mossa della Fed".

Intorno alle 18,30 italiane il Dow Jones cede lo 0,15%, l'S&P 500 arretra dello 0,35% e il Nasdaq è in calo dello 0,2%.

KKR ieri ha annunciato che rileverà la controllata KKR Financial Holdings in un'operazione da 2,6 miliardi di dollari, pagati in azioni KKR. KFN balza del 28% mentre KKR cede il 2,9%.

Facebook sale dell'1,5% sulle indiscrezioni del Wall Street Journal secondo cui il social network inizierà a vendere video pubblicitari questa settimana.

Avanza del 2,3% 3M che ha confermato l'outlook e aumentato il dividendo.

AT&T ha annunciato che venderà le attività wireline in Connecticut a Frontier Communications per 2 miliardi di dollari in contanti. Frontier mette a segno un progresso dell'8,5%.