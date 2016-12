Borsa Usa in lieve rialzo, resta cautela in vista riunione Fed

NEW YORK, 13 dicembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street rimbalzano dopo tre giorni all'insegna dei ribassi, ma gli investitori restano cauti in attesa della riunione della Federal Reserve della prossima settimana.

Anche i dati pubblicati oggi, che hanno mostrato un calo dei prezzi alla produzione per il terzo mese consecutivo, aiutano il mercato azionario, allontanando i timori di un imminente riduzione del programma di acquisto asset della Fed.

Tra i singoli titoli, Qualcomm Inc guadagna lo 0,2%. Il produttore di chip ha annunciato che il chief operating officer Steve Mollenkopf diventerà il nuovo amministratore delegato a marzo, prendendo il posto di Paul Jacobs, che invece ricoprirà la carica di presidente esecutivo.

Anadarko Petroleum cede il 7,8% dopo che un giudice ha stabilito che la società e la sua divisione Kerr-McGee hanno agito "con l'intenzione di nascondere" quando hanno realizzato lo spin off di Tronox, società poi finita in bancarotta, e devono quindi pagare miliardi di dollari per rimediare ai danni ambientali. La decisione era attesa da circa un anno.