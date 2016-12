Wall Street - Stocks to watch del 13 dicembre

NEW YORK, 13 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve rialzo, suggerendo un'apertura positiva dopo tre sedute con il segno meno.

Gli investitori restano tuttavia cauti in vista della riunione della Fed prevista per la prossima settimana.

In calendario oggi solo pochi dati macro, tra cui i prezzi alla produzione.

I titoli in evidenza oggi:

* Un giudice ha stabilito che Anadarko Petroleum e la divisione Kerr-McGee hanno agito "con l'intenzione di nascondere" quando hanno realizzato lo spin off di Tronox , società poi finita in bancarotta, e devono quindi pagare miliardi di dollari per rimediare ai danni ambientali. La decisione era attesa da circa un anno.