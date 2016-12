Borsa Usa in lieve calo su realizzi dopo chiusura record S&P

NEW YORK, 10 dicembre (Reuters) - La borsa Usa cede moderatamente terreno negli scambi della tarda mattinata, penalizzata da prese di beneficio dopo che ieri l'indice S&P 500 ha toccato nuovi record di chiusura. Pesa anche un clima di cautela per il timore che la Federal Reserve ponga fine al programma di stimoli prima del previsto.

"Si resta colpiti dalla resilienza del mercato e da come abbia assorbito le voci di tapering", commenta Dan Veru di Palisade Capital Management. "Penso che ci siano un po' di realizzi anche per una certa sfiducia in questo rally del mercato".