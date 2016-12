Wall Street - Stocks to watch del 10 dicembre

NEW YORK, 10 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi dopo la chiusura su nuovi record messa a segno ieri dall'S&P 500.

Sul mercato obbligazionario i Treasuries sono positivi, con il benchmark decennale in rialzo di 10/32 per un rendimento del 2,819%.

I titoli in evidenza oggi:

* TEXAS INSTRUMENTS ha ristretto la forchetta delle previsioni per i risultati del quarto trimestre, indicando un eps di 44-48 cent su ricavi per 2,92-3,04 miliardi. Le stime precedenti erano di un eps di 42-50 cent e ricavi per 2,86-3,10 miliardi.