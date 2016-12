Borsa Usa, indici positivi, Nasdaq e S&P a nuovi massimi

MILANO, 18 ottobre (Reuters) - L'indice S&P 500 e il Nasdaq hanno toccato nuovi massimi storici in apertura degli scambi a Wall Street e sono sulla buona strada per segnare la migliore settimana da oltre tre mesi, grazie ai buoni risultati di società come Google e Morgan Stanley.

Morgan Stanley in deciso rialzo dopo aver realizzato un utile per azione da attività ricorrenti di 0,44 dollari nel terzo trimestre, un risultato che sale a 0,45 dollari se si tiene conto di voci straordinarie realizzate, a fronte di ricavi per 7,9 miliardi di dollari.

"Sembra che il mercato voglia solo salire e quando abbiamo qualche ritracciamento, come quello che abbiamo visto per il Dow in apertura, c'è subito un rimbalzo", dice Tim Ghriskey di Solaris Group, a Bedford Hills, New York. "Il focus non è più sui problemi a Washington e torna sugli utili societari e quando una società come Google sorprende è un forte plus".