Borsa Usa negativa dopo rally quattro sedute, pesa ribasso Citigroup

Lo stallo politico a Washington dovrebbe sfociare in un accordo al Senato per consentire la riapertura delle agenzie federali e prevenire il default sul debito. La scadenza per trovare un accordo è fissata al 17 ottobre.

Fra i titoli in evidenza, Coca-Cola Co ha registrato utili in crescita e ricavi in calo, aiutata dalle vendite dei prodotti del brand a livello globale. Il titolo cede lo 0,5% a 37,71 dollari.