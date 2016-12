Borsa Usa prosegue debole su stallo trattative budget, giù Whirlpool

NEW YORK, 14 ottobre (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono all'insegna dell'incertezza, con gli investitori che stanno accogliendo con cauto disappunto il persistente stallo dei negoziati sul budget Usa.

In lettera Whirlpool (-6% circa): Cleveland Research ha publicato un report in cui anticipa che le consegne di elettrodomestici a settembre sono salite appena del 5-7% contro il 15% di agosto.

Netflix tonica (+5% circa): il Wall Street Journal ha scritto che è in trattative con diversi operatori via cavo per inserire il service di streaming video nei decoder.