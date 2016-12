Wall Street - Stocks to watch del 14 ottobre

14 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in calo, facendo pensare a un avvio di seduta negativo.

In assenza di trimestrali e di dati macroeconomici in calendario, considerata la giornata festiva del Columbus Day (il mercato obbligazionario è chiuso), ci si attende una giornata di transizione, con pochi spunti.

I titoli in evidenza oggi:

* TCS GROUP HOLDING ha fissato a 14-17,50 dollari per azione il range indicativo dell'Ipo, per un controvalore dell'offerta fino a 870 milioni di dollari e una capitalizzazione compresa tra 2,6 e 3,2 miliardi di dollari.

* La società di infrastrutture per tlc COMMSCOPE HOLDING ha fissato a 18-21 dollari per azione la forchetta indicativa dell'Ipo, per una valorizzazione dell'azienda fino a 3,9 miliardi di dollari. CommScope fa capo a CARLYLE.