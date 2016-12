Wall Street - Stocks to watch dell'11 ottobre

I Repubblicani ieri hanno proposto un piano per alzare il tetto attuale per alcune settimane, allontanando la possibilità di un default che altrimenti potrebbe arrivare già il 17 ottobre. Anche se da un incontro con i Democratici alla Casa Bianca non è emerso alcun accordo, le due parti sembrano pronte a porre fine a una crisi politica che ha chiuso gran parte delle agenzie federali, intaccando l'immagine di Washington in tutto il mondo.