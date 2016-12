Wall Street - Stocks to watch del 10 ottobre

NEW YORK, 9 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa si muovono in terreno positivo in un mercato che, al decimo giorno del parziale 'shutdown' degli uffici federali, è ottimista su un possibile sblocco dell'impasse attorno alla questione del budget e del tetto del debito.

I leader dei repubblicani alla Camera faranno visita oggi alla Casa Bianca, mentre si intensificano gli sforzi per trovare un modo per superare la paralisi politica.

Repubblicani e democratici hanno proposto un innalzamento del tetto del debito a breve termine per evitare il default e guadagnare più tempo per negoziare misure più ampie.

Per quanto riguarda la Fed, mentre è ufficiale l'indicazione del presidente Usa, che vede nell'attuale numero due Janet Yellen il successore di Ben Bernanke per la presidenza della Banca centrale, nei verbali dell'ultima riunione Fomc datata 17-18 settembre diffusi ieri si legge che la decisione di non far partire il programma di 'tapering' è stata adottata a maggioranza ma con un margine limitato.