Borsa Usa in calo, lievi progressi su bilancio ma accordo lontano

NEW YORK, 8 ottobre (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in calo nonostante i piccoli segnali di progresso per risolvere la situazione di stallo sul bilancio federale a Washington. Nessun accordo sembra tuttavia profilarsi a breve.

In aggiunta a questo, il repubblicano Rob Portman, un uomo influente sulle questioni di bilancio, sta preparando un piano per tagliare la spesa federale e riformare il fisco nell'ambito di un accordo più ampio per riaprire le agenzie governative colpite dallo shutdown e alzare il tetto massimo del debito. Dal fronte dei democratici fanno inoltre sapere che in settimana in Senato sarà introdotto molto probabilmente un provvedimento per aumentare il limite del debito e consentire l'emissione di titoli per il 2014.