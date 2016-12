Wall Street - Stocks to watch dell'8 ottobre

NEW YORK, 8 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa sono poco mossi nella seconda settimana di parziale shutdown degli uffici pubblici, mentre emergono piccoli segnali di progresso nelle discussioni politiche sul bilancio a Washington.

Il presidente Barack Obama ha dichiarato che accetterà un aumento di breve termine del tetto al debito pur di evitare il default. In aggiunta a questo, il repubblicano Rob Portman, un uomo influente sulle questioni di bilancio, sta preparando un piano per tagliare la spesa federale e riformare il fisco nell'ambito di un accordo più ampio per riaprire le agenzie governative colpite dallo shutdown e alzare il tetto massimo del debito.